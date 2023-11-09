Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Иммунолог не согласился с заявлением Роспотребнадзора о легком течении COVID-19

Иммунолог Крючков: ковид у россиян протекает также, как в первые годы пандемии

close
100%
Валерий Мельников/РИА «Новости»

У большинства жителей России коронавирус протекает также, как в первые два года пандемии, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. С появлением новых штаммов вируса патогенность и летальность не снизились, заявил он в интервью НСН.

Количество заражений растет каждую неделю. По словам иммунолога, озвученные показатели заболеваемости занижены примерно в 10 раз.

«Текущие генерации – это сборная солянка нескольких подвариантов омикрона с относительным преобладанием «Эриса», – добавил Крючков. – С момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло. Объяснение о том, что заболевание стало легче, не совсем правильное».

Распространяющийся штамм «Пирола» будет по патогенности и летальности не ниже, чем предыдущие, убежден специалист. Россияне болеют как легкой, так и тяжелой формой, подчеркнул он.

Пик заболеваемости ожидается в середине декабря, на новогодние праздники она спадет и вновь поднимется во второй половине февраля. По словам Крючкова, зимой произойдет заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями.

Глава Управления Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала о начале новой волны COVID-19. При этом россиянам не предлагают вакцинироваться, так как, по мнению специалистов, риски осложнений после инфицирования стали ниже, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее ушел на самоизоляцию из-за подтвержденного у него коронавиурса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий