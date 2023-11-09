Иммунолог не согласился с заявлением Роспотребнадзора о легком течении COVID-19

У большинства жителей России коронавирус протекает также, как в первые два года пандемии, считает кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. С появлением новых штаммов вируса патогенность и летальность не снизились, заявил он в интервью НСН.

Количество заражений растет каждую неделю. По словам иммунолога, озвученные показатели заболеваемости занижены примерно в 10 раз.

«Текущие генерации – это сборная солянка нескольких подвариантов омикрона с относительным преобладанием «Эриса», – добавил Крючков. – С момента появления первой генерации омикрон-линии снижения патогенности и летальности не произошло. Объяснение о том, что заболевание стало легче, не совсем правильное».

Распространяющийся штамм «Пирола» будет по патогенности и летальности не ниже, чем предыдущие, убежден специалист. Россияне болеют как легкой, так и тяжелой формой, подчеркнул он.

Пик заболеваемости ожидается в середине декабря, на новогодние праздники она спадет и вновь поднимется во второй половине февраля. По словам Крючкова, зимой произойдет заметная вспышка заболеваемости с госпитализациями.

Глава Управления Роспотребнадзора Анна Попова накануне рассказала о начале новой волны COVID-19. При этом россиянам не предлагают вакцинироваться, так как, по мнению специалистов, риски осложнений после инфицирования стали ниже, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее ушел на самоизоляцию из-за подтвержденного у него коронавиурса.