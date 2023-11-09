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Невеста пожаловалась, что к ней на свадьбу пришли незнакомцы и съели угощение

Mothership: невеста из Малайзии пожаловалась на незнакомцев на свадьбе, съевших еду

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Shutterstock

Невеста из Малайзии рассказала, что к ней на свадьбу пришли незнакомые люди и съели еду, пишет Mothership.

Как объяснила женщина, гости свадьбы сообщили ей, что кто-то съел всю еду, а еще они видели в толпе незнакомые лица.

«Нам показалось странным, что пожилых женщину и мужчину, которых никто не узнал, посадили за один стол с нами», — жаловались приглашенные на церемонию.

Невеста добавила, что похожий случай произошел на свадьбе ее подруги. Она уверена, что так поступают люди, у которых нет денег на еду.

«Если у вас нет денег на еду, скажите мне. Я могу угостить вас или пожертвовать вам деньги. Приходить без приглашения — это так бесстыдно», — добавила молодая жена.

Кроме того, фотография одного из мужчин, выдавшего себя за друга невесты, разошлась по соцсетям. Люди узнали его и сообщили, что он часто посещает чужие свадьбы только ради еды.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

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