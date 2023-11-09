В Москве пройдет фестиваль в поддержку животных из приютов

Благотворительный фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов пройдет в Москва 11 и 12 ноября.

Мероприятие состоится в Центре городской культуры «Графит». В нем примут участие свыше 80 собак и 150 кошек. Задача фестиваля — найти дом животным из приютов и рассказать жителям города о возможности помочь бездомным кошкам и собакам простыми способами.

Каждый посетитель сможет почувствовать особенную атмосферу добра и прикоснуться к миру благотворительности и ответственного отношения к животным через активности фестиваля: принести подарки приютским собакам и кошкам, купить товары на благотворительном маркете, поучаствовать в мастер-классах и розыгрышах от партнеров фестиваля, посетить лекцию о городской культуре, проконсультироваться у лучших специалистов по питанию, зоопсихологии и ветеринарии.

На мероприятии будет открыт пункт сбора подарков для животных из приютов: можно принести корм, консервы, лакомства, амуницию, ветошь и медикаменты — организаторы передадут всю помощь приютам-участникам. Среди актуальных нужд: сухой корм, консервы; пеленки; миски.

Выставка собак пройдет 11 ноября с 11.00 до 19.00. Выставка кошек — 12 ноября с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

«Из года в год мы проводим это доброе мероприятие в Москве и других городах и каждый раз удается создать невероятно теплую атмосферу праздника — благодаря всем участникам и гостям, которые разделяют нашу любовь к животным. Но даже если у вас нет возможности взять животное домой, мы все равно ждем вас на фестивале с детьми, семьей, друзьями — приходите уделить внимание приютским собакам и кошкам и просто хорошо провести время!» — заявила «Газете.Ru» президент благотворительного фонда «Ника» и организатор фестиваля WOOF Вера Митина.

Ранее сообщалось, что концепцию об ответственном отношении к животным создадут в России.