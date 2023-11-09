Офицера, вернувшегося с СВО, жестоко избили в Смоленске

Приехавший с СВО офицер пострадал в драке из-за девушки в Смоленске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, офицер летом 2023 года получил ветеранский отпуск и приехал в Смоленск, где познакомился с девушкой. У них завязались романтические отношения.

Однако избраннице офицера угрожал бывший возлюбленный, преследовавший ее. Вернувшегося с СВО россиянина он настойчиво приглашал «поговорить», сообщает Baza.

Офицер согласился и пришел на встречу, взяв с собой друзей, но у спутников бывшего молодого человека избранницы при себе оказались травматические пистолеты и холодное оружие.

В результате после первого выстрела друзья офицера разбежались, а в него самого несколько раз выстрелили и избили ногами. Врачи диагностировали у мужчины частичную потерю слуха, открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

По данным Baza, несмотря на нанесение тяжкого вреда здоровью офицера, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Троих стрелков арестовали.

Ранее в Красноярске экс-супруга обокрала участника СВО на 3 млн рублей и пропала.