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В Нижнем Новгороде зарегистрировали брак 100-летнего мужчины и 75-летней женщины

В Нижнем Новгороде 100-летний мужчина женился на 75-летней невесте

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Главное управление ЗАГС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде зафиксировали свадебный рекорд региона. Об этом сообщает Главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Жених летом отметил 100 лет. Он является режиссером-постановщиком Нижегородского государственного академического театра оперы и балета. Мужчина связал свою жизнь с искусством более 60 лет назад. Его невесте 75 лет, она также работает в театре.

В интервью для «Комсомольской правды» мужчина заявил, что долгое время общался со своей невестой. Ранее режиссер-постановщик уже был в браке с артисткой, от которого у него остались несколько детей.

Несмотря на то, что с новой супругой он недавно заключил брак, по словам театрального деятеля, он уже думает о новых спектаклях.

Ранее в Китае жених накрыл 100 столов и пригласил на свадьбу 1000 человек, но никто не пришел.

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