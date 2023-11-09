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В Израиле подозревают, что мировые СМИ могли заранее знать о нападении ХАМАС

HonestReporting: Reuters и CNN могли заранее знать об атаке ХАМАС на Израиль

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Fatima Shbair/AP

Журналисты ряда мировых СМИ могли заранее знать о готовящемся нападении ХАМАС на Израиль, о чем свидетельствует их нахождение на месте событий утром 7 октября. К таким выводам пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.

«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — говорится в публикации.

HonestReporting также отмечает, что присутствие фотокорреспондентов, сотрудничающих с Associated Press (AP), Reuters, The New York Times (NYT) и CNN в районе нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.

До этого военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал возможный срок завершения войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. По его мнению, через пару недель эта волна схлынет и конфликт закончится переговорами с взятием под полный контроль сектора Газа израильской армией.

Ранее в ЕС пригрозили Израилю изоляцией в случае нарушения международного права.

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Война в Израиле
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