Россиянин не хотел идти в суд, поэтому спрятался от приставов в холодильнике

В Калининграде судебные приставы нашли мужчину, который спрятался от них в холодильнике. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Калининградской области.

Местный житель уклонялся от явки в суд, поэтому к нему пришли сотрудники ФССП. Двери открыла его мать и заявила, что сына нет дома. Приставы прошли в квартиру и заметили, что полки от старого холодильника лежат рядом с ним, а не находятся внутри. Они открыли дверь и обнаружили мужчину, который оказал им сопротивление.

«Только отличная спортивная подготовка и специальные навыки помогли приставам справиться с противодействием гражданина и доставить его в суд», — сообщается в публикации.

В отношении мужчины составили протокол.

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