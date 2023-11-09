В Перми задержали журналиста Владислава Иваненко

В Перми задержали журналиста портала Properm.ru Владислава Иваненко и увезли в Центр временного содержания иностранных граждан. Об этом сообщает сайт издания.

Изначально утром 9 ноября Иваненко увезли из дома в отдел полиции, а затем в центр временного содержания.

До этого журналист получил уведомление об аннулировании вида на жительство — он является гражданином Казахстана, Иваненко живет в Перми последние восемь лет. Отмечается, что он будет обжаловать решение об аннулировании вида на жительство.

9 ноября сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни мужчине, который напугал жену военкора Александра Коца. По месту жительства обвиняемого был проведен обыск. Уточняется, что мужчина признал вину.

Ранее Коц отказался комментировать ситуацию с попытками угроз его супруге.