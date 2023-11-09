Пенсионерка попала в реанимацию после приема у стоматолога

В Татарстане пенсионерка отсудила у стоматологической клиники миллион рублей: женщина попала в реанимацию после установки имплантов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

69-летняя пенсионерка обратилась в одну из казанских стоматологий за консультацией. Врачи предложили ей удалить все верхние зубы и вставить новые. После удаления зубов и установки имплантов у женщины открылось сильное кровотечение, ее госпитализировали в отделение реанимации.

Пациентку спасли, женщина обратилась в суд. В ходе экспертизы выяснилось, что верхние зубы ей можно было не удалять, а один из имплантов был установлен неправильно.

В исковом заявлении пенсионерка потребовала от клиники пять миллионов рублей, ее иск удовлетворили частично — за моральные и физические страдания россиянка получила выплату в один миллион рублей.

Ранее в Петербурге 86-летняя женщина пришла к стоматологу и получила перелом руки.