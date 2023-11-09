Жителя Львова задержали за прослушивание песен «Ласкового мая»

Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали жителя города Львов, слушавшего в своей квартире песни российской музыкальной группы «Ласковый май». Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Как указано в материале, в полицию обратились другие жители города. Они пожаловались, что мужчина громко слушает песни на русском языке и тем самым мешает соседям и прохожим.

В результате по указанному адресу прибыли несколько правоохранителей, которые предложили гражданину проехать в местный участок. После этого между мужчиной и сотрудниками полиции произошел конфликт, сопровождавшийся громкой руганью.

По данным издания, в какой-то момент стражи порядка грубо взяли гражданина под руки. Правоохранители силой посадили жителя в машину и отправились в участок для дальнейшего разбирательства.

Другие подробности произошедшего в настоящее время не уточняются. В частности, это касается судьбы украинца и назначенного ему наказания.

2 ноября в украинском городе Днепропетровске произошел похожий инцидент. Гражданин страны решил послушать музыку на русском языке в своей машине, при этом широко раскрыв двери автомобиля.

Транспортное средство находилось на стоянке перед одним из местных отелей. Позже на место прибыли полицейские — они задержали мужчину и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее в украинском городе Виннице из-за русскоязычного шансона подрались военнослужащие и сотрудники СБУ.