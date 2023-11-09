Россиянам рассказали, кому можно зимой ходить без шапки

В холодное время года лучше не пренебрегать ношением головного убора, поскольку холод вызывает сосудистый и венозный спазм. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. По ее словам, уши, нос и позвоночник взаимосвязаны, поэтому застудив что-то одно, можно заработать комплексное заболевание.

«Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова. Если он сильно развит, то этот человек не так сильно ощущает холод, в отличие от тех, у кого короткая стрижка или оголенная определенная часть лица и шеи», — продолжила Бурнацкая.

Она добавила, что переохлаждение головы может вызвать гайморит, фарингит, синусит, отит, а также остеохондроз.

До этого Бурнацкая предупредила об опасности ношения коротких курток зимой. По ее словам, надевая короткую верхнюю одежду, человек намеренно оголяет область поясницы, понижая тем самым температурный режим кожи в области почек.

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