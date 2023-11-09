Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, кому можно зимой ходить без шапки

Терапевт Бурнацкая: без шапки можно ходить людям с натренированной кожей головы

close
100%
Freepik

В холодное время года лучше не пренебрегать ношением головного убора, поскольку холод вызывает сосудистый и венозный спазм. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» Светлана Бурнацкая. По ее словам, уши, нос и позвоночник взаимосвязаны, поэтому застудив что-то одно, можно заработать комплексное заболевание.

«Если люди привыкли ходить без шапки, то это должна быть натренированная кожа головы. Это зависит также от волосяного покрова. Если он сильно развит, то этот человек не так сильно ощущает холод, в отличие от тех, у кого короткая стрижка или оголенная определенная часть лица и шеи», — продолжила Бурнацкая.

Она добавила, что переохлаждение головы может вызвать гайморит, фарингит, синусит, отит, а также остеохондроз.

До этого Бурнацкая предупредила об опасности ношения коротких курток зимой. По ее словам, надевая короткую верхнюю одежду, человек намеренно оголяет область поясницы, понижая тем самым температурный режим кожи в области почек.

Ранее «Газета.Ru» нашла пять актуальных моделей пуховиков — и составила с ними столько же модных образов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий