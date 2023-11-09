Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

СК предъявил обвинение напугавшему жену военкора Коца

Напугавший жену Коца признал вину в нарушении неприкосновенности частной жизни

close
100%
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни мужчине, который напугал жену военкора Александра Коца. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства обвиняемого был проведен обыск. Уточняется, что мужчина признал вину.

Кроме того, сообщается, что обвиняемый за деньги несколько дней следил за семьей военкора и пытался обманом выведать у жены Коца информацию о работе супруга.

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. По данным следствия, накануне мужчина был на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания военкора и попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста, чтобы «воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста». По факту угроз жене журналиста изначально завели уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Ранее Коц отказался комментировать ситуацию с попытками угроз его супруге.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий