СК предъявил обвинение напугавшему жену военкора Коца

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в нарушении неприкосновенности частной жизни мужчине, который напугал жену военкора Александра Коца. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Главным следственным управлением СК России по городу Москве 28-летнему мужчине предъявлено обвинение о нарушении неприкосновенности частной жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по месту жительства обвиняемого был проведен обыск. Уточняется, что мужчина признал вину.

Кроме того, сообщается, что обвиняемый за деньги несколько дней следил за семьей военкора и пытался обманом выведать у жены Коца информацию о работе супруга.

8 ноября сообщалось, что в Москве задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления. По данным следствия, накануне мужчина был на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания военкора и попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста, чтобы «воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста». По факту угроз жене журналиста изначально завели уголовное дело по статье «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Ранее Коц отказался комментировать ситуацию с попытками угроз его супруге.