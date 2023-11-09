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В Челябинске поймали россиянина, который финансировал терроризм

В Челябинске задержали мужчину, который перечислял деньги террористам

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

В Челябинске мужчину подозревают в том, что он отправляет деньги запрещенным организациям. Об этом сообщает 74.ru со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Преступление удалось раскрыть местному отделению УФСБ совместно с УФСБ по Москве и Московской области.

По версии правоохранителей, в 2022-2023 годах уралец перечислил деньги террористическим организациям, среди которых был и ИГИЛ (организация запрещена в России).

На данный момент мужчина находится под арестом. Ему предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности.

Журналисты выяснили, что фигурант дела официально нигде не работает, но достаточно обеспечен.

Ранее школьник сообщил о террористах в здании с телефона своего соседа по парте.

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