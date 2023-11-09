Москвичей предупредили о сильных дождях в конце недели

В Москве ожидается довольно теплая погода, но неделя закончится дождями. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице температура будет держаться на уровне +5-7 градусов днем без сильных осадков. Однако в воскресенье придут сильные дожди.

«В этот день к Москве подойдет глубокий циклон. В понедельник они (дожди) продолжатся, осадков выпадет много», — сообщил синоптик.

По словам Вильфанда, о снеге можно забыть на ближайшие пять-семь дней.

В четверг, пятницу и субботу днем можно ожидать до +5-7 градусов, а в воскресенье температура опустится до +3-8 градусов.

Жителей столицы предупредили о репетиции зимы. В начале следующей недели в Москву придет холодный фронт, из-за чего в столице похолодает. Сообщается, что примерно в 20-х числах ноября в российской столице снова потеплеет из-за теплого циклона, который придет с юго-запада. По его словам, настоящая зима ожидается не раньше декабря, тогда на улице установится стойкий минус, а снег ляжет окончательно.

Вместе с этим Вильфанд говорил, что в ближайшие пять дней погода в 80-85% части России будет теплой. По его словам, в ближайшие дни теплее всего относительно климатической нормы будет в Красноярском крае — в Туруханском, Таймырском, Долгано-Ненецком районах температура ожидается на 12-14 градусов выше нормы. «Это значит, что ночью будет всего лишь — 15 градусов, а должны быть 25-28-градусные морозы», — сказал он.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявляла, что в Москве задерживается аномальная погода — всю первую декаду ноября отличает слишком высокая для этого времени года температура воздуха.