Россиянин-рецидивист изнасиловал 14-летнюю дочь

В Свердловской области мужчину задержали после того, как он изнасиловал дочь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в поселке Кедровка летом. После развода родителей девочка приезжала к отцу. В этот раз мужчина ночью пробрался в комнату школьницы и изнасиловал. После произошедшего пострадавшая вернулась к матери, но ничего ей не рассказала.

Девочка чувствовала себя подавленной из-за изнасилования, но в итоге все же сообщила матери. Они обратились в полицию.

Правоохранители оперативно задержали мужчину. Выяснилось, что ранее его судили дважды, в том числе и за побои. Давать показания он отказался.

Ранее в Башкирии школьница забеременела после изнасилования.