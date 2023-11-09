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На Сахалине военного посадили в колонию за отказ участвовать в СВО

На Сахалине военного осудили почти на 3 года колонии за отказ участвовать в СВО

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Shutterstock

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военного за отказ от участия в боевых действиях и отправил его в колонию-поселение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (Неисполнение приказа) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что в апреле 2023 года подсудимый отказался выполнять приказ командира воинской части оправиться в служебную командировку на Украину. Свой отказ мужчина обосновал семейными обстоятельствами и состоянием здоровья.

Суд решил, что военнослужащий умышленно отказался участвовать в СВО, а также счел отягчающим обстоятельством тот факт, что сделал он это в период мобилизации.

До этого на Сахалине к четырем годам колонии приговорили военного, который опоздал в часть на неделю.

Ранее российского матроса приговорили к 16 годам колонии за госизмену.

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