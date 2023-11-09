Госдуме предложили дать разрешение частной охране объектов ТЭК сбивать беспилотники

Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект о праве частной охраны на объектах ТЭК сбивать беспилотники. Об этом заявил ее глава, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщается на сайте партии.

Отмечается, что документ также уточнит понятие зоны безопасности – теперь в нее будет включено и воздушное пространство над его территорией. Сейчас частная охрана на объектах ТЭК не имеет права сбивать беспилотники.

Турчак уточнил, что сейчас такая возможность есть только у сотрудников силовых структур, ведомственной охраны и ЧОП, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.

«С началом СВО объекты ТЭК не раз становились объектом диверсий. Только за первое полугодие таких инцидентов было около полусотни. При этом частная охрана, которая обеспечивает безопасность подавляющего большинства нефтехранилищ, подстанций и других объектов, до сих пор не имеет законного права противодействовать такой технике. Наш законопроект исправит эту ситуацию», — подчеркнул он.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента России Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.