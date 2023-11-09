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Школьная учительница получила 10 лет колонии за изнасилование ученика

WFTV: в США 75-летняя учительница получила 10 лет колонии за изнасилование

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Monroe County District Attorney

В штате Висконсин огласили приговор 75-летней учительнице средней школы, женщину признали виновной в изнасиловании несовершеннолетнего ученика. Об этом сообщает WFTV.

Энн Нельсон-Кох, преподававшую в баптистской школе города Тома, признали виновной в совращении и изнасиловании подростка. На момент совершения преступления педагогу было 67 лет, потерпевшему — 14 лет.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением об изнасиловании в 2022 году, пожилого педагога арестовали. Как установило полицейское расследование, учительница отводила мальчика в подвал школы и занималась с подростком сексом.

Обвиняемой по 25 различным статьям о сексуальном насилии грозило до 600 лет заключения, но, приняв во внимание положительные характеристики подсудимой, наказание смягчили — в колонии она проведет 10 лет.

Ранее школьная учительница забеременела и родила от ученика.

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