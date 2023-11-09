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В Минцифры не поддержали идею о согласовании повышения цен на связь с клиентами

Минцифры: принятие новых мер против завышения цен на связь нецелесообразно

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Минцифры РФ ответило отказом на инициативу депутатов Госдумы обязать операторов связи заключать дополнительные соглашения с абонентами при повышении тарифов выше индекса потребительских цен на прошлогодние услуги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо замглавы Минцифры Дмитрия Угнивенко парламентариям.

«Мероприятия, осуществляемые Федеральной антимонопольной службой, по контролю за соблюдением хозяйствующими субъектами требований антимонопольного законодательства являются достаточной мерой по недопущению экономически необоснованного повышения тарифов операторами связи», — указано в ответе.

Точно такой же позиции придерживается ФАС, которая также направила ответ депутатам.

Предложение о введении обязательного заключения допсоглашений через изменение соответствующего правительственного постановления депутаты фракции «Новые люди» направили кабмину в октябре текущего года. Они заявили о росте количества случаев необоснованного повышения цен и отметили, что операторы, как правило, информируют об этом через свои сайты, на которые потребители практически не заходят. В итоге, по словам депутатов, многие граждане узнают о росте цен постфактум, а это, по их мнению, — проблема.

Ранее в завышении цен на услуги для операторов связи заподозрили Петербургский метрополитен.

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