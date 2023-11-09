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В Голливуде актеры и студии пришли к соглашению для завершения забастовки

Голливудские актеры и студии достигли соглашения для окончания забастовки

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Brendan McDermid/Reuters

Голливудские актеры достигли предварительного соглашения с крупнейшими студиями для окончания забастовки. Об этом пишет РИА Новости.

Протесты длились несколько месяцев. Забастовку организовала Гильдия киноактеров и федерации артистов телевидения и радио США (SAG-AFTRA). Спустя месяцы переговоров представители Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) пришли к условиям, которые устраивают обе стороны.

Соглашение с AMPTP оценили более чем в $1 млрд. Оно включает повышение минимальных зарплат, защиту членов от угрозы искусственного интеллекта, а также бонус за участие в потоковом вещании.

SAG-AFTRA в своих соцсетях объявила, что с 0:01 9 ноября по местному времени все места пикетирования закрываются. В ближайшие дни представители организации сообщат о праздничных мероприятиях по всей стране.

Забастовка актеров стартовала вслед за протестами Гильдии сценаристов США, которая началась 2 мая. Сообщество, объединяющее более 11,5 тысячи авторов, проводило массовую забастовку из-за несогласия с Альянсом продюсеров кино и телевидения относительно улучшения условий труда. 27 сентября стороны пришли к соглашению, и эта забастовка завершилась.

Ранее был раскрыт ущерб, который забастовка сценаристов нанесла экономике Калифорнии.

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