Небензя назвал число обстрелов ДНР с февраля 2022 года

Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН заявил, что Вооруженные силы Украины с февраля 2022 года обстреляли ДНР свыше 25 тысяч раз, а на территорию республики упало порядка 145 тысяч снарядов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ДНР в результате обстрелов были повреждены более 16 тысяч домов и свыше 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.

«Пять тысяч триста шестьдесят человек, включая 357 детей, получили ранения различной степени тяжести», — сообщил Небензя.

Ранее Небензя заявил, что массированный обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины 7 ноября является нарушением норм международного права. Как рассказал дипломат, украинские войска в этот день трижды атаковали гражданские объекты в центре города, выпустив ракеты из РСЗО HIMARS и РСЗО «Ураган».

Отдельное внимание он уделил тому, что атаки произошли посреди рабочего дня. По его словам, «террористическая практика» нанесения ударов по одному и тому же месту прочно закрепилась в ВСУ. Постпред РФ также назвал атаку целенаправленной и добавил, что она является циничным преступлением, которое не имеет срока давности.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.