РКН поддержал законопроект по увеличению штрафов за неправомерную обработку биометрии

Роскомнадзор поддержал законопроект, направленный на ужесточение ответственности за незаконную обработку биометрических данных. Об сообщает РИА Новости.

Ранее, 1 июня, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание за нарушения при использовании биометрических данных. Согласно новому закону, гражданам грозит штраф от 6 тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей (вместо предыдущих 20-40 тысяч рублей), а юридическим лицам — от 300 тысяч до 700 тысяч рублей (вместо предыдущих 30-150 тысяч рублей). За повторное нарушение максимальные штрафы будут повышены до 500 тысяч, 1 миллиона и 1,5 миллиона рублей соответственно.

Однако, по информации газеты «Известия», авторы законопроекта предлагают во втором чтении существенно увеличить штрафы за обработку персональных данных без письменного согласия. Так, гражданам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей.

Роскомнадзор заявил, что поддерживает законопроект, направленный на ужесточение ответственности за незаконную обработку биометрических данных. Ведомство отметило, что биометрия является особой категорией персональных данных, которые должны быть защищены на более высоком уровне. «Отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и другие биометрические данные остаются неизменными на протяжении всей жизни, их нельзя изменить, как пароль от аккаунта или перевыпустить, как банковскую карту», — пояснил Роскомнадзор.

В 2024 году планируется внедрение биометрической оплаты проезда в метро в шести российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Об этом заявил генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на форуме Finopolis.

Ранее россияне стали чаще оплачивать покупки улыбкой.