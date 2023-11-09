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Проход в метро по биометрии может появиться в российских городах

В шести российских городах в 2024 г. может появиться проход в метро по биометрии

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Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В 2024 году планируется внедрение биометрической оплаты проезда в метро в шести российских городах: Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Об этом заявил генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий» (ЦБТ) Владислав Поволоцкий на форуме Finopolis, пишет РИА Новости.

«В этом году мы планируем завершить долгую работу по интеграции с московским метрополитеном. Кроме того, совместно с Минтрансом России в рамках приоритетного проекта правительства РФ мы планируем предоставить возможность оплаты проезда в шести городах. Это будут Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара и Новосибирск», — подчеркнул Поволоцкий.

В Казани, Самаре и Екатеринбурге уже разработаны дорожные карты для решения данной задачи. В ближайшее время ЦБТ планирует утвердить дорожные карты для остальных регионов.

15 октября сообщалось, что пассажиры совершили более 80 млн проходов по биометрии в транспорте Москвы за 2 года. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что сервис прохода по биометрии есть на всех станциях метро, МЦК, «Аэроэкспрессе» и регулярном речном транспорте Москвы.

Как отметил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, Москва уже два года внедряет оплату по биометрии в городском транспорте и процесс идет довольно успешно с технологической точки зрения.

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