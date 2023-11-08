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Путин наградил министра по нацполитике Дагестана орденом

Путин наградил главу Миннаца Дагестана медалью «За заслуги перед Отечеством»

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» І степени. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в указе, министр удостоен этой награды «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Муслинов занимает должность министра по нацполитике региона с марта 2019 года.

Ранее Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени мэра Москвы Сергея Собянина.

До этого президент РФ наградил руководителя Республики Сербской Милорада Додика орденом Александра Невского.

Ранее Путин вручил госнаграды участникам спецоперации и отличившимся россиянам.

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