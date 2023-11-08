ЦИК утвердил число бюллетеней для голосования на выборах президента России

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России на очередном заседании утвердила порядок изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента РФ, а также осуществления контроля за их изготовлением и доставкой. Об этом сообщается на сайте комиссии. Всего было утверждено 113 574 550 штук бюллетеней.

Также ЦИК России приняла за основу проект постановления Центральной избирательной комиссии РФ «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов на должность президента Российской Федерации». При этом Центризбирком утвердил инструкцию о порядке и формах учета и отчетности кандидатов на должность президента РФ о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов.

Кроме того, были утверждены формы представлений о проведении проверки сведений, указанных физическими и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов на должность президента, и сообщений о результатах этой проверки.

Как пояснил зампред ЦИК России Николай Булаев пояснил, при определении тиража бюллетеней по регионам комиссия исходила из количества зарегистрированных там избирателей по состоянию на 1 июля 2023 года.

«Каждый избиратель, пришедший на избирательный участок, будет обеспечен бюллетенем», — сказал он.

Также на заседании ЦИК России назначила членом территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» с правом решающего голоса Екатерину Максимович, кандидатура которой предложена президиумом КПРФ.

Кроме того, Центризбирком признал необходимым формирование территориальной избирательной комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий, сформированных на избирательных участках за пределами территории России (за исключением города Байконура). Так, зарубежная ТИК формируется в количестве девяти членов комиссии с правом решающего голоса.