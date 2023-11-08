В России поменяются правила защиты граждан от долгов

Российский президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил об изменениях в защите граждан РФ с долговой нагрузкой. Его слова передает пресс-служба Кремля.

На заседании глава государства поручил главе Министерства экономического развития страны Максиму Решетникову начать с вопроса о защите россиян, имеющих большую долговую нагрузку и доложить ему об этом по готовности.

«Здесь есть некоторые изменения. И нужно, чтобы люди об этих изменениях знали», — подчеркнул президент.

По его мнению, все граждане Российской Федерации должны понимать, что эти действия направлены на защиту их интересов.

В сентябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ видит признаки перегрева на рынке ипотеки в России. По ее информации, скорость выдачи ипотечных займов в стране растет темпами в 30%, что считается высоким показателем.

Ранее сообщалось, на что россияне чаще всего берут кредиты.