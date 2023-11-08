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У США закончились деньги на зарплаты украинцам

USAID: у США нет средств на продолжение прямой бюджетной поддержки Украины

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Kevin Lamarque/Reuters

У Соединенных Штатов больше нет средств, чтобы продолжить прямую бюджетную поддержку Украины. Об этом заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки во время слушаний в комитете сената по иностранным делам.

По его словам, без новых ассигнований гуманитарная помощь может прекратиться.

«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры, такие как эмиссия денег и невыплата зарплат критически важным служащим», — приводит РИА Новости слова Макки.

Помощник главы USAID также рассказал, что произойдет, если конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева. В этом случае организации — партнеры Штатов на Украине или сократят число получателей гуманитарной помощи на 75%, или вообще прекратят реализацию подобных программ.

О том, что Украина уже в ноябре может столкнуться с проблемой выплаты зарплат государственным служащим, писала газета The Wall Street Journal. Все из-за возможной задержки финансирования со стороны США.

Журналисты отмечали, что в октябре украинскому правительству удалось накопить возможности, чтобы удовлетворить свои бюджетные потребности. Однако в ноябре властям, может быть, придется сократить услуги или зарплаты, а также решить, стоит ли попытаться взять кредит.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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