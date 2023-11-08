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Психолог объяснила, как наладить отношения в новом рабочем коллективе

Психолог Философ: в новом коллективе нельзя ставить личные интересы выше рабочих

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Психолог Марина Философ в беседе с NEWS.ru объяснила, как наладить отношения в новом рабочем коллективе. По ее словам, нельзя ставить личные интересы выше корпоративных. Она также подчеркнула, что необходимо относиться с уважением ко всем коллегам, независимо от должности.

«Только благодаря вкладу каждого эта организация стала такой, какой ты сейчас ее наблюдаешь. Вкладывайся в свою работу в соответствии с договором. Не пытайся юлить и работать меньше, но и не перерабатывай, ожидая похвалы или повышения зарплаты за заслуги», — продолжила Эксперт.

Руководителям-новичкам она посоветовала наладить отношения с неформальными лидерами, которые могут как помочь в трудной ситуации, так и «сделать жизнь невыносимой».

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров до этого рассказал, как добиться повышения зарплаты. По его словам, можно взять на себя дополнительные обязанности или начать консультировать людей в сфере своей работы.

Ранее россиянам дали советы, как грамотно обсуждать зарплату на собеседовании.

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