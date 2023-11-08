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Землетрясение зафиксировано недалеко от Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировано в 320 км от Индонезии

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Александр Кряжев/РИА Новости

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 320 километрах от Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Уточняется, что оно зафиксировано в 13:02 по времени UTC (16:02 мск) в 320 километрах к юго-западу от населенного пункта Туал в провинции Малуку.

Информации о жертвах и разрушениях нет.

8 ноября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал, что землетрясение магнитудой 6,9 произошло неподалеку от побережья острова Амбон в Индонезии. Известно, что эпицентр землетрясения находился в 351 км к юго-востоку от одноименного с островом города Амбон с населением около 355 тыс. человек.

До этого Государственное геологическое бюро Австралии заявляло, что землетрясение силой 5,7 балла произошло у южного побережья Вануату. Эпицентр располагался в 300 км к югу от столицы страны — города Порт-Вила, в котором проживают около 50 тыс. человек.

Ранее вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,5 км.

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