В России выявили 10 первых случаев инфицирования штаммом коронавируса «пирола»

В России зафиксировано десять первых случаев инфицирования новым штаммом коронавируса «пирола», заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова, чьи слова приводит ТАСС.

«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «пирола», — объявила она.

Согласно информации Поповой, до 3 ноября в России еще не регистрировали данный вариант вируса.

«Семь случаев — в Санкт-Петербурге и три случая — в Москве», — уточнила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, все столичные случаи являются завозными из Турции и Германии, на данный момент они полностью отработаны.

Попова посоветовала соотечественникам внимательнее относиться к своему здоровью и предположила, что «пирола» распространится в стране.

Как до этого сообщала Попова, новый вариант COVID-19 «пирола» выделяется высокой температурой в первые дни после заражения.

Ранее россиянам рассказали, к каким последствиям может привести заболевание «пиролой».