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В Гамбурге из школы скрылись угрожавшие учителю подростки

Bild: в Гамбурге угрожавшие учителю школьники скрылись с места происшествия

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Christian Mang/Reuters

Двое школьников в возрасте 12 и 16 лет, которые угрожали пистолетом учителю в школе Гамбурга, скрылись с места происшествия. Об этом сообщает Bild.

Изначально сообщалось, что двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ немецкого Гамбурга.

Правоохранительные органы начали полицейскую спецоперацию, здание было окружено, а над местом происшествия были подняты вертолеты.

Позднее стало известно, что вооруженными людьми в школе на западе Гамбурга оказались два ученика, которые угрожали учителю. Не уточнялось, являлись ли они учениками этой же школы. Отмечалось, что один из учеников был вооружен пистолетом. По информации газеты, полиция уже находилась внутри здания.

Ранее аэропорт Гамбурга прекратил работу из-за вооруженного мужчины.

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