Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Напавший на мать с ребенком россиянин с мачете стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье напавший на мать с ребенком с мачете мужчина стал фигурантом дела

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

В Подмосковье мужчина, напавший с мачете на мать с ребенком, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Задержанного в Люберцах в неадекватном состоянии местного жителя 1987 года рождения подозревают в покушении на расправу над двумя людьми. Мужчина с мачете напал на мать и ее 14-летнего ребенка — оба получили резаные раны.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз», — рассказали в ведомстве.

Задержание россиянина попало на видео — полицейским пришлось открыть стрельбу. Свидетели произошедшего утверждают, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Мужчина заявил, что над его семьей совершили расправу, а он сам является «избранным Богом».

Ранее очевидец рассказал о состоянии женщины, на которую напал мужчина с мачете.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий