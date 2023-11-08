Напавший на мать с ребенком россиянин с мачете стал фигурантом уголовного дела

В Подмосковье мужчина, напавший с мачете на мать с ребенком, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Задержанного в Люберцах в неадекватном состоянии местного жителя 1987 года рождения подозревают в покушении на расправу над двумя людьми. Мужчина с мачете напал на мать и ее 14-летнего ребенка — оба получили резаные раны.

«В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз», — рассказали в ведомстве.

Задержание россиянина попало на видео — полицейским пришлось открыть стрельбу. Свидетели произошедшего утверждают, что задержанный находился в неадекватном состоянии. Мужчина заявил, что над его семьей совершили расправу, а он сам является «избранным Богом».

Ранее очевидец рассказал о состоянии женщины, на которую напал мужчина с мачете.