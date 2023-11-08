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Посетители ночного клуба отказались платить по счету и устроили бой на мечах с сотрудниками

News9Live: в Индии посетители ночного клуба напали на официантов с мачете

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Global Look Press

В городе Панчкула пятеро мужчин и три женщины отказались платить за счет в ночном клубе и набросились на официантов, вооружившись мачете. Об этом сообщает News9Live.

Инцидент произошел в индийском штате Харьяна, группа мужчин и женщин отдыхала в ночном клубе. Веселье подходило к концу, официанты попросили посетителей оплатить счет в 23 тысяч рупий (25 тысяч рублей), клиенты платить отказались и устроили скандал.

Охрана заведения выгнала клиентов, оскорбленные тусовщики позвали на помощь знакомых. К клубу подъехал автомобиль, в котором находилось более десятка мужчин, вооруженных палками и мачете, они напали на официантов и жестоко избили их.

Одного из сотрудников клуба привязали к машине и протащили за ней более сотни метров. Молодой человек получил серьезные травмы, он госпитализирован. Расследование массовой драки проводит полиция.

Ранее в США неизвестный открыл огонь по отмечавшим Хэллоуин.

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