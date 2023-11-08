В Англии арестовали четверых мужчин за кражу золотого унитаза

В Англии арестовали четверых мужчин по обвинению в краже золотого унитаза из дворца Бленхейм, пишет СBS News.

Cообщается, что кража унитаза из 18-каратного золота произошла в сентябре 2019 года. Известно, что сантехника выставлялась в различных музеях, а ее стоимость составляет около $4,8 млн.

Ценный экспонат так и не был найден, зато полицейским удалось в октябре арестовать четверых подозреваемых в краже. В полиции добавили, что им предъявили соответствующие обвинения и они на данный момент содержатся под стражей.

«Каждый из арестованных имеет право на справедливое судебное разбирательство», — добавили в полиции.

Первое судебное заседание по этому делу состоится 28 ноября.

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