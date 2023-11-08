Вооруженными людьми в школе на западе Гамбурга оказались два ученика, которые угрожали учителю. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

«В школе Гамбурга в районе Бланкенезе на Фрамштрассе два ученика в классе, предположительно, угрожали учителю», — говорится в сообщении.

Не уточняется, являлись ли они учениками этой же школы.

Один из них учеников был вооружен пистолетом. По информации газеты, на месте находятся специальные подразделения полиции. Полиция уже находится внутри здания.

До этого сообщалось, что двое вооруженных мужчин забаррикадировались в одной из школ немецкого Гамбурга.

Утром 5 ноября из-за вооруженного мужчины, прорвавшегося на автомобиле на территорию аэропорта в Гамбурге, воздушная гавань полностью прекратила авиасообщение. Позднее стало известно, что злоумышленник удерживает в заложниках своего четырехлетнего ребенка. Он требовал купить ему и дочери билеты в Турцию. Как пояснили в полиции, мужчина сдался силовикам без сопротивления спустя 18 часов.

Ранее часть вокзала в центре Парижа закрыли из-за угрозы взрыва.