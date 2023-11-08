В Москве женщина продала младенца за миллион рублей и сама явилась в полицию

В Москве двух женщин задержали по делу о продаже младенца. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, в прошлом году 31-летняя женщина искала биологических родителей, чтобы стать суррогатной матерью. В результате поисков она нашла россиянку, которая была готова к сотрудничеству.

Подозреваемая прошла процедуру ЭКО и забеременела. Когда о последнем стало известно, потенциальная мать стала перечислять женщине деньги. Вскоре за ребенка роженица получила около миллиона рублей. Все договоренности между женщинами были устными.

Спустя несколько дней после родов недавно родившая обратилась в полицию.

«В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает, он помещен в специализированное медицинское учреждение», — сообщается в публикации.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент проводятся следственные действия.

Ранее в Москве мать 15 детей заподозрили в торговле людьми.