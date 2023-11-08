Молодоженов из Екатеринбурга не пустили в номер и выгнали из отеля после скандала

В Екатеринбурге молодоженов выгнали из отеля Hyatt Regency в их первую брачную ночь. Об этом невеста рассказала изданию E1.RU.

Инцидент произошел еще 14 октября в пятизвездочном отеле на улице Бориса Ельцина. После банкета молодожены приехали заселяться в заранее забронированный номер стоимостью в 16 тыс. рублей, но повздорили с администраторами и охранниками.

Конфликт разгорелся из-за отсутствия паспортов у гостей, администраторы отказались принимать фото документов и настаивали на необходимости предъявления оригиналов. Невеста пообещала, что документы доставят уже через 20 минут, и попросила показать им их номер. Однако попытки уговорить сотрудниц отеля не увенчались успехом, и в разговор вмешалась охрана.

«Трое мужчин тоже спросили у нас оригиналы паспортов, несмотря ни на наши наряды, ни на наши объяснения. Мои попытки решить конфликт были всеми проигнорированы. Я раз 300 попросила: «Пожалуйста, проводите нас куда-нибудь отсюда, чтобы мы подождали, когда привезут наши паспорта. Мы просто очень устали и хотим пойти спать». Но увы и ах, слушать работники отеля не научились!» — поделилась девушка.

Она признала, что приехала с мужем в отель в состоянии алкогольного опьянения, но отказалась считать это законным основанием для отказа в заселении.

«Храни Господь тех бедолаг, которые уезжают со свадьбы трезвыми как стеклышко. Я бы оценила наше состояние как веселенькие, потому что до этого мы весь вечер танцевали и валились с ног. Мы с мужем быстро перешли на повышенные тона, потому что оба громкоголосые. И, конечно, будучи пьяненькими, навели шуму. Но мы ничего не крушили, не ломали, не били. Охрану не трогали. Мат был, не буду отрицать», — заявила невеста. Сейчас она считает, что эта ситуация будет «будет омрачать воспоминания о самом светлом и долгожданном дне, который должен был быть идеальным».

Сотрудники гостиницы вызвали на место росгвардейцев, чтобы те принудительно вывели пару из здания. Но приехавшие сотрудники Росгвардии, по словам девушки, просто попросили их шепотом покинуть отель. Деньги молодоженам отельеры, как уточняется, вскоре вернули, но извиняться за испорченный отдых не стали. Комментировать произошедшее в Hyatt Regency также отказались.

Ранее молодожены устроили в Италии свадьбу за €8 тыс. и сбежали на родину невесты, не заплатив по счетам.