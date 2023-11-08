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Назван основной симптом нового штамма коронавируса в России

Попова: новый вариант COVID-19 «пирола» характеризуется высокой температурой

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Depositphotos

Новый вариант COVID-19 «пирола» выделяется высокой температурой в первые дни после заражения. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет «Интерфакс».

Эксперт отметила, что этот вариант коронавируса не вызывает более тяжелого течения заболевания. Однако в первые дни болезнь проходит очень непросто — с температурой выше 38°С.

Попова пояснила, что в России началась новая волна заболеваемости COVID-19.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 30% всех заболевших COVID-19 россиян приходится на Москву, Подмосковье и Петербург. Попова добавила, что волна коронавируса продолжит распространяться по стране.

Накануне стало известно, что в России завершили вторую фазу клинических испытаний вакцины от COVID-19 на основе вируса гриппа, специалисты готовят отчет о ее итогах.

В начале ноября академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко отмечал, что в России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако, по его словам, оснований для введения ограничений нет.

Ранее Минздрав обновил клинические рекомендации по лечению COVID-19.

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