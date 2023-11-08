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В Омске мальчик вышел на подоконник, выпал из окна и выжил

В Омске ребенок выпал из окна девятого этажа и выжил

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Shutterstock

В Омске мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения из окна девятого этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По предварительной информации, десятилетний мальчик забрался на подоконник. Его заметили сидящим на окне соседи. Некоторые из них кричали, чтобы он вернулся в квартиру, очевидцы сообщили в полицию о происходящем. В результате ребенок упал в высоты.

Приехавшие на место медики оперативно госпитализировали мальчика с тяжелыми травмами, их характер не уточняется.

На данный момент следственный комитет региона начал проверку по факту произошедшего.

Ранее школьник из Подмосковья впал в кому на уроке литературы.

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