Врач рассказала, стоит ли переходить на гречку при похудении

Утверждение о том, что гречка помогает быстро сбросить вес, заложено в основу всех монодиет, однако в данном случае нарушается главный принцип питания — разнообразие, что приводит к дефициту необходимых организму веществ. Об этом в интервью РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Марьяна Джутова.

«Первое и главное условие здорового, сбалансированного питания, обеспечивающего организм человека всеми необходимыми веществами, — равномерное поступление белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микронутриентов», — напомнила врач.

Также она посоветовала не ограничивать поступление в организм жиров, употребляя, к примеру, обезжиренные молочные продукты. Так, по ее словам, человек лишает себя важных жирорастворимых витаминов.

Врач-диетолог Наталья Павлюк до этого рассказала о полезных свойствах холодца. Употребление этого блюда, по ее словам, оказывает положительное действие на здоровье суставов и кожи. Специалист также отметила, что в некоторых препаратах для лечения суставов присутствуют вещества, которыми богат холодец.

Ранее диетолог назвал неожиданную причину набора веса.