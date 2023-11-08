Россиянин ворвался в реабилитационный центр и разгромил несколько кабинетов

В Красноармейском районе Волгограда мужчина в неадекватном состоянии ворвался в здание реабилитационного центра и разгромил несколько комнат. Об этом сообщается в Telegram-канале «Волгоград».

Инцидент произошел в реабилитационном центре по улице Бахтурова. По совам очевидцев, молодой человек ворвался в помещение и начал крушить все на своем пути. Он разгромил ванную комнату и помещение охраны.

Утихомирить хулигана сотрудники ЧОПа не смогли и вызвали подмогу, но справиться с волгоградцем не сумела даже группа быстрого реагирования. Скрутить дебошира удалось только наряду полиции, мужчина задержан.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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