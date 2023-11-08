В Днепропетровской области повреждена газовая инфраструктура

Министерство энергетики Украины сообщило, что оборудование газораспределительных сетей получило повреждения в Днепропетровской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«В Днепропетровской области повреждено оборудование газораспределительных сетей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что масштаб случившегося выясняется.

Отключений потребителей не произошло.

Кроме того, в результате взрывов повреждены электросети в Харьковской области, обесточены часть Сумской и Черниговской областей.

До этого сообщалось, что завод и инженерные сооружения получили повреждения в Херсоне. Об этом в социальных сетях заявил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации глава города Александр Прокудин. По словам Прокудина, в ходе ударов были повреждены территория завода непосредственно в Херсоне, а также инженерное здание в Херсонском районе.

Ранее сообщалось о взрыве на инфраструктурном объекте под Кривым Рогом.