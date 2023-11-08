МВФ предупредил об угрозе экономике Европы из-за антироссийских санкций

Усугубление конфликта на Украине и связанные с этим санкции представляют существенные риски для европейской экономики. К такому выводу пришли аналитики Международного валютного фонда (МВФ), который опубликовал отчет по Европе.

«Эскалация военных действий России на Украине и связанные санкции могут нарушить торговлю, денежные переводы, прямые иностранные инвестиции и финансовые потоки, угрожая перспективам восстановления», — считают эксперты.

В МВФ также отметили, что перед Европой возникают и другие вызовы: демографический кризис, инфляция на рынке энергоресурсов, экономическая фрагментация. Все это может воспрепятствовать долгосрочному росту региональной экономики.

По мнению аналитиков, тенденция на переход к протекционизму, ослабление международных связей и нехватка важнейших металлов могут стать причиной роста производственных издержек, перебоев в поставках и финансовой нестабильности.

Ранее экономисты МВФ спрогнозировали развал мира на два торговых блока.