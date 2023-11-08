Учитель надругался над школьницей и пригрозил распространением откровенных фото

В Узбекистане педагог изнасиловал ученицу у себя дома. Об этом сообщает NeMolchi.

Инцидент произошел в городе Каттакурган. После того, как 16-летняя девушка начала ходить на дополнительные занятия к учителю, он иногда подвозил ее домой. Родителям подопечной мужчина говорил, что живет недалеко.

Спустя некоторое время педагог написал девушке о том, что может один раз подвезти ее в школу. Однако во время поездки маршрут изменился, и школьница попала к нему домой.

После этого мужчина насильно выволок школьницу из машины и изнасиловал в доме. Помимо этого, он сфотографировал ее и сообщил, что распространит эти материалы.

Девушка долгое время молчала, но мать заметила изменения в ее настроении. После разговора с родственницей семья обратилась в правоохранительные органы.

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