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Блинкен заверил, что Израиль не планирует оккупировать Газу

Блинкен: руководство Израиля не намерено снова оккупировать сектор Газа

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Jacquelyn Martin/AP

Власти Израиля не имеют планов оккупировать сектор Газа. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что я слышал от израильского руководства, так это то, что у них нет намерения вновь оккупировать Газу, снова установить там свой контроль», — приводит слова представителя Госдепа РИА Новости.

До этого старший советник главы правительства Израиля Марк Регев заявил, что после победы над палестинской радикальной группировкой ХАМАС в секторе Газа некоторое время будут присутствовать силы безопасности еврейского государства. При этом чиновник подчеркнул, что это не означает оккупации Газы и прямого управления.

Сектор Газа находился под контролем Израиля с 1967 по 2005 год, попав под него по итогам Шестидневной войны. В 2005-м израильское руководство вывело из Газы войска в рамках плана одностороннего размежевания. Спустя два года власть в секторе перешла в руки ХАМАС.

Ранее Израиль предупредили о последствиях возвращения еврейских поселений в сектор Газа.

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