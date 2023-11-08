Двухлетний ребенок съел горсть таблеток от давления и попал в реанимацию

Из квартиры в Красногвардейском районе Петербурга с признаками отравления лекарственным препаратом госпитализирован двухлетний ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Двухлетний ребенок находился в квартире по улице Шоссе Революции вместе с матерью, в какой-то момент женщина отвлеклась, ребенок добрался до аптечки и проглотил горсть таблеток для снижения давления.

Спустя несколько часов ему стало плохо, обеспокоенные родители вызвали скорую помощь, состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, за жизнь ребенка борются врачи Филатовской детской больницы. Семья оценивается как благополучная, проводится проверка.

Ранее четырехлетняя девочка съела 40 таблеток витаминов из аптечки матери.