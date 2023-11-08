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В Кремле прокомментировали заявления о риске применения ядерного оружия

Песков: изменений в ядерной доктрине нет, несмотря на агрессивный характер Запада

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о том, что деструктивная политика Запада повышает риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

Он отметил, что Совбез — это часть Кремля, поэтому слова Патрушева можно считать заявлением властей.

«Достаточно агрессивный характер коллективного Запада в отношении России ни для кого не секрет. Это подтверждается заявлениями Запада. У нас есть доктрина, где четко все прописано, изменений там нет. Здесь все предельно ясно», — заключил Песков.

До этого Патрушев говорил, что Россия впервые за все время существования ракетно-ядерного оружия опередила конкурентов в сфере ядерного оружия. По его словам, реализация Стратегии национальной безопасности России способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе. Также, как заметил Патрушев, удалось нарастить экономический, политический и военный потенциалы страны.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.

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