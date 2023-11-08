Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянин направил на водителя автобуса пистолет после отказа остановиться

В Рязани недовольный пассажир автобуса угрожал водителю пистолетом

close
100%
Новости Рязани ВКонтакте/VK

В Рязани мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как угрожал водителю автобуса пистолетом. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошел в автобусе №75. Во время поездки 64-летний пассажир представился полковником полиции и потребовал у водителя остановить транспортное средство в непредназначенном для этого месте.

Мужчину не удовлетворил отказ, поэтому он достал из барсетки пистолет и стал целиться в водителя.

Полиция оперативно установила личность мужчины. По словам правоохранителей, он не служит в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге после драки мужчина открыл стрельбу в салоне автобуса.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий