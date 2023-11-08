Россиянин направил на водителя автобуса пистолет после отказа остановиться

В Рязани мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как угрожал водителю автобуса пистолетом. Об этом сообщает MK.ru со ссылкой на УМВД по Рязанской области.

Инцидент произошел в автобусе №75. Во время поездки 64-летний пассажир представился полковником полиции и потребовал у водителя остановить транспортное средство в непредназначенном для этого месте.

Мужчину не удовлетворил отказ, поэтому он достал из барсетки пистолет и стал целиться в водителя.

Полиция оперативно установила личность мужчины. По словам правоохранителей, он не служит в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге после драки мужчина открыл стрельбу в салоне автобуса.