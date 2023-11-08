Метеорологи рассказали о причинах северного сияния в южных регионах России

Северное сияние, которое наблюдали жители юных регионов России, вероятнее всего, связано с сильной вспышкой на Солнце, которая произошла в минувшие выходные, а также с геомагнитными бурями. Они происходят в любое время года, причем яркость северных сияний зависит от мощности магнитных бурь, рассказала метеоролог Татьяна Позднякова Общественной Службе Новостей.

Северное сияние было зафиксировано жителями Крыма, городов Севастополь и Керчь. Наблюдали красно-зеленые вспышки даже в Турции.

Магнитные бури, возникающие зимой, ничем не отличаются от летних, отметила Позднякова.

«Но зимой, как правило, магнитные бури и северные сияния видны лишь по причине того, что небо намного темнее, — пояснила эксперт. — От мощности магнитных бурь зависит и яркость северных сияний. Многое зависит и от состава атмосферы, в которой наблюдаются эти северные сияния».

Однако в случае с северными сияниями в южной части России рано делать выводы, добавила метеоролог, пояснив, что от ведомств, занимающихся наблюдением за магнитным полем земли, информации по этому поводу не было. При этом иногда за северное сияние люди принимают лучи заходящего солнца, окрашенные в яркие цвета перистые облака, добавила она.

Напомним, в ночь с 5 на 6 ноября небо над южными регионами России, Уралом и Сибирью было освещено кроваво-красным северным сиянием. Видели его также в Крыму, Донбассе, на Кавказе, а также в Воронежской, Ростовской, Свердловской и Тюменской областях.

В Турции северное сияние видели в городе Ван и провинции Унье.