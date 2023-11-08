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В России предложили сообщать МВД о постановке людей на психиатрический учет

Москалькова предложила уведомлять МВД о постановке на психиатрический учет

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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

О россиянах, которых поставили на психиатрический учет, предложили сообщать в МВД. С таким предложение выступит в Госдуме уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишут «Ведомости».

По данным источников издания, омбудсмен предложила внести в закон об основах охраны здоровья часть, где говорится о предоставлении информации органам внутренних дел. Москалькова уверена, что инициатива устранит правовую коллизию.

Омбудсмен считает, что правоохранители по профильному закону обязаны вместе с органами здравоохранения контролировать людей с психическими расстройствами. Но на деле медицинские организации отказываются предоставлять полиции и другим профильным ведомствам сведения о пациентах, ссылаясь на врачебную тайну.

В марте первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал «Газете.Ru», что передача данных о психически нездоровых людях в МВД, а также наблюдение за ними со стороны полиции не поможет обезопасить от случаев агрессии.

Ранее в России предложили меры улучшения помощи участникам и ветеранам СВО.

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